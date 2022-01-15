Ярославль, 15 января, 2022, 22:40 — ИА Регнум. 28-летний американский крайний нападающий Рид Буше, выступающий за ярославский хоккейный клуб «Локомотив», признался в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом 15 января сообщило издание Detroit Free Press.

ХК «Локомотив» Рид Буше

Как сообщает источник, хоккеист признался в преступлении, совершенном им еще в 2011 году. Тогда Буше было 17 лет, а его жертве — 12. Это признание американец сделал 13 декабря 2021 года на заседании суда округа Ваштено.

В текущем сезоне Рид Буше, выступая за «Локомотив», принял участие в 46-ти матчах регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22, в которых отметился двенадцатью заброшенными шайбами и пятнадцатью результативными передачами.