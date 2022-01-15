Вашингтон, 15 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 36-летний российский крайний нападающий Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», вернулся к тренировочному процессу. Об этом сообщил главный тренер американского хоккейного клуба Питер Лавиолетт.

Michael Miller Александр Овечкин

«На мой взгляд, он хорошо выглядел сегодня. По-моему, он полностью восстановился. Сможет ли он сыграть завтра? Завтра посмотрим, как он будет себя чувствовать», — цитирует главного тренера команды «Газета.Ru».

В текущем сезоне Национальной Хоккейной Лиги 2021/22 Александр Овечкин принял участие в 38-ми матчах регулярного чемпионата, в которых набрал на свой счет 52 (24+28) очка по системе гол+пас.