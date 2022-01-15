Москва, 15 января, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Заявку на одобрение вакцины «Спутник М» от COVID-19 для подростков в регулирующий орган Индии подал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 15 января сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Би-би-си, фрагмент которого опубликован на странице в соцсети Twitter вакцины «Спутник V».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы считаем, что детская вакцина важна, и наша версия для детей под названием «Спутник М» будет доступна в Индии очень скоро, — отметил Дмитриев. — Мы подали заявку на одобрение регулирующему органу Индии».

Как передавало ИА REGNUM, 13 января генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что глобальные игроки на мировом фармацевтическом рынке всеми силами пытаются помешать экспорту российской вакцины от COVID-19.