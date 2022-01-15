Кадыров призвал удалить из соцсетей все негативные сообщения об Ингушетии
Грозный, 15 января, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить из социальных сетей любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии. Об этом 15 января сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
Он уточнил, что с настоящего времени «начинается новая страница в истории взаимоотношений двух братских народов».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Кадыров потребовал объяснений от народа Ингушетии по поводу предъявляемых ему обвинений. Чеченский лидер готов признать свою вину и извиниться по всем законам Российской Федерации или по шариату, если он сочтет эти обвинения обоснованными. На предъявление претензий глава Чечни отвел три дня.
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