Сент-Пол, США, 15 января, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 15 января в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи — центр» «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) разгромила «Анахайм Дакс» со счетом 7:3.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» заброшенным шайбами отметились Кевин Фиала (7:25), Райан Хартман (8:52), Матц Цуккарелло (14:59, 40;34), Мюттью Болди (40:30), Виктор Раск (42:05) и Мэтт Дамба (51:47). Восстановившийся от травмы Кирилл Капризов в первом периоде отдал две результативные передачи. Суммарно на льду российский нападающий провел 16 минут.

После 34-х сыгранных матчей «Миннесота Уайлд», одержав 22 победы и набрав 46 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице западной группы Национальной Хоккейной Лиги.