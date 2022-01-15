Челябинск, , 22:23 — REGNUM Пресс-служба челябинского хоккейного клуба «Трактор» объявила о продлении контракта с 29-летним чешским голкипером Романом Виллом.

ХК «Трактор» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Роман Вилл уже два года является важнейшей частью нашей команды. За это время Вилл сумел показать себя настоящим профессионалом на льду и вне его, а также стать любимцем челябинских болельщиков и завоевать доверие партнеров», — заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

После пятидесяти сыгранных матчей «Трактор», одержав 35 побед и набрав 73 очка, временно занимает чистое первое место в турнирной таблице Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). В ближайших матчах «Металлург» из Магнитогорска может опередить «Трактор».