Челябинск, 15 января, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Пресс-служба челябинского хоккейного клуба «Трактор» объявила о продлении контракта с 29-летним чешским голкипером Романом Виллом.

Алексей Колчин ИА REGNUM ХК «Трактор»

«Роман Вилл уже два года является важнейшей частью нашей команды. За это время Вилл сумел показать себя настоящим профессионалом на льду и вне его, а также стать любимцем челябинских болельщиков и завоевать доверие партнеров», — заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

После пятидесяти сыгранных матчей «Трактор», одержав 35 побед и набрав 73 очка, временно занимает чистое первое место в турнирной таблице Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ). В ближайших матчах «Металлург» из Магнитогорска может опередить «Трактор».