Прага, 15 января, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Городской суд столицы Чехии Праги признал виновной журналистку Яну Петеркову в распространении фейков о вакцинации от COVID-19 и приговорил ее к штрафу в размере 250 тыс. крон (€10,2 тыс.). Об этом 15 января сообщает Чешское радио.

GDJ Фейк-ньюс

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Отмечается, что журналистка виновна в публикации неподтвержденного фактами интервью с экс-сотрудницей одного из домов престарелых, которая утверждала, что его постояльцы умерли после получения прививок от COVID-19.

В свою очередь администрация дома престарелых обратилась в суд с требованием привлечь Петеркову к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за фейки о мерах по борьбе с COVID-19.

По словам главы СКР Александра Бастрыкина, фейки наносят очень серьёзный ущерб национальной безопасности России, «оборонному климату, общему положению дел в стране».