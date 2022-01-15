Омск, 15 января, 2022, 22:00 — ИА Регнум. 26-летний российский нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский пропустит Олимпийские Игры 2022 в Пекине, так как не попал в расширенный состав сборной России. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Арзамасцев против Толчинского

В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 Сергей Толчинский набрал 27 (5+22) баллов в тридцати играх. Ранее Сергей Толчинский был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина 2021.

До «Авангарда» Сергей Толчинский защищал цвета клубов «Су-Сент-Мари Грейхаундз», «Шарлотт Чекерс», «Каролина Харрикейнз», ЦСКА и «Звезда».

Олимпийские Игры 2022 в Пекине начнутся 9 и продлятся до 20 февраля. На групповом этапе сборной России предстоит встретиться со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.