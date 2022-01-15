Владивосток, 15 января, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Три январских выездных матча «Адмирала» против «Сочи», «Куньлунь Ред Стар» и «Сибири» отменены из-за приостановки регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2021/22.

ХК «Адмирал» Даниил Апальков (в центре) забил первую шайбу в сезоне

Также отмечается, что до перерыва и перед олимпийской паузой «Адмирал» в домашнем матче сыграет с «Сибирью».

На данный момент «Адмирал», набрав лишь 37 очков после 49-ти матчей, занимает предпоследнее 23-е место в турнирной таблице чемпионата КХЛ.

По итогам домашней серии из девяти игр, начавшейся 23 декабря 2021 года, «Адмирал» потерпел четыре поражения и одержал пять побед. Клуб из Владивостока не проигрывает на протяжение четырех матчей кряду.