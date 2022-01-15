Москва, , 21:38 — REGNUM 34-летний американский баскетболист Дэниел Хэкетт, выступающий за ЦСКА на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, во второй раз подряд был признан самым ценным игроком тура в нынешнем сезоне Евролиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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В прошедшем матче с АСВЕЛом Дэниел Хэкетт набрал 27 очков, а также записал на свой счет пять подборов и четыре передачи. Рейтинг полезности баскетболиста составил 38 баллов.

Помимо Дэниела Хэкетта, в пятерку лучших игроком 21-го тура Евролиги вошли защитник «Баварии» Кори Уолден, форвард АСВЕЛа Джеймс Гист, нападающий «Реала» Гершон Ябуселле и защитник «Монако» Майкл Джеймс.