Ньюкасл, Великобритания, 15 января, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Руководство «Ньюкасла», как сообщает издание RMC Sport, намерено в зимнее трансферное окно подписать 35-летнего голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса.

Danilo Borges Кейлор Навас

Также сообщается, что Навас намерен завершить сезон в составе «ПСЖ», однако «Ньюкасл» готов предложить футболисту существенное повышение заработной платы.

В текущем сезоне Кейлор Навас принял участие в семнадцати матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил семнадцать мячей. На счету костариканского футболиста пять сухих матчей.

Навас выступает за «ПСЖ» с 2 сентября 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение голкипера с клубом из Лиги 1 рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» согласовал контракт с фланговым атакующим защитником «Аталанты» и сборной Германии Робином Госенсом.