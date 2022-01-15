Москва, , 21:26 — REGNUM 24-летний нападающий «Спартака» и олимпийской сборной Аргентины U23 по футболу Эсекьель Понсе не покинет московский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом 15 января сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Эсекиэль Понсе Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне из-за травмы мениска, полученной в игре против «Наполи» (3:2) в Лиге Европы УЕФА, Эсекьель Понсе принял участие в одиннадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Футболист пропустил чуть более четырех месяцев.

Понсе выступает за «Спартак» с 1 июля 2019 года после перехода из «Ромы» за 3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.