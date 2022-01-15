Генуя, Италия, , 21:22 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук, несмотря на увольнение Андрей Шевченко с поста главного тренера генуэзского клуба, отправится в аренду в «Дженоа».

Товарищеский матч по футболу Россия — Франция. Болельщики России. Бенджамен Павар и Алексей Миранчук Андрей Пронин © ИА REGNUM

Как сообщает журналист Николо Скира, «Аталанта» получит от «Дженоа» 2,5 миллиона евро за аренду Миранчука. Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа российского футболиста генуэзским клубом за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в четырнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на Миранчука также претендует «Сампдория».