Лондон, 15 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. 26-летний английский центральный полузащитник лондонского «Челси» Льюис Бейкер перешел «Сток Сити», выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщили на официальном сайте «пенсионеров».

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В прошлом сезоне Льюис Бейкер, выступая за «Трабзонспор» на правах аренды, принял участие в 34-х турах турецкой Суперлиги 2020/21, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Льюис Бейкер, будучи воспитанником «Челси», ранее выступал за «Шеффилд Уэнсдей», «Милтон-Кинс Донс», «Витесс», «Милдсбро», «Лидс Юнайтед», «Рединг» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.

За «Челси» Льюис Бейкер сыграл лишь в двух кубковых матчах, проведя на поле суммарно 34 минуты.