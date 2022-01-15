Тегеран, , 21:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана 15 января. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на Сейсмологический центр Тегеранского университета.

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зафиксированы в 17:05 по местному времени, эпицентр располагался в районе Сиреч (провинция Керман). Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января на побережье Японии обрушилось цунами вслед за извержением вулкана, которое произошло в королевстве Тонга.