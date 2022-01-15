Минск, , 21:08 — REGNUM Ситуация в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) диктует необходимость повышения эффективности организации. Об этом 15 января заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость повышать эффективность нашей организации», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Зась добавил, что произошедшие в Казахстане события «лишний раз подтвердили то, что надо укреплять наши возможности по обеспечению коллективной безопасности, территориальной целостности наших государств, суверенитета».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась заявил, что в Казахстане во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели.

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