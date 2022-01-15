Львов, Украина, 15 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. На Украине при восхождении на гору Говерла один человек погиб и двое получили травмы, сообщает 15 января УНИАН.

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«При восхождении на гору Говерла Надворнянского района погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области на горе Говерла заблудился турист из Тернопольской области, которого удалось отыскать лишь утром.

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