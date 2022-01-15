Рим, , 20:57 — REGNUM В Риме несколько тысяч человек заняли обширную площадь возле базилики сан-Джованни-ин-Латерано на первую акцию протеста против COVID-сертификатов green pass. Об этом 15 января сообщило издание РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также сообщается, что организаторы мероприятия просят пришедших на акцию протеста разместиться таким образом, чтобы сохранить безопасное расстояние между друг другом. Несмотря на обширность площади, этого пространства не хватило для того, чтобы провести полноценный протест, поэтому пришедшие на площадь чуть позднее были вынуждены остаться на ногах.

Ранее сообщалось, что в Италии заявили о 98% эффективности бустерной дозы вакцины от коронавируса.