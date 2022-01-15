Иерусалим, , 20:55 — REGNUM Глава минфина Израиля Авигдор Либерман заразился SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил 15 января на странице в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У меня обнаружили коронавирус, — написал Либерман. — Я чувствую себя хорошо».

По его словам, он ближайшие несколько дней намерен провести в изоляции в своем доме.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря министр финансов Израиля Авигдор Либерман на встрече с журналистами заявил, что основной проблемой израильской экономики является дефицит рабочих рук.