Москва, , 03:00 — REGNUM Новые полномочия Банка России позволят остудить кредитный пыл микрофиансновых организаций и банков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Для того, чтобы остудить пыл кредитных, микрофинансовых организаций в плане выдачи необеспеченных кредитов, прежде всего закредитованным гражданам, предлагается дать Центральному банку право использовать этот инструмент, ограничивать выдачу отдельным категориям и отдельным организациям», — сказал Аксаков.

Парламентарий обратил внимание на наблюдаемый в 2021 году очень высокий темп роста потребительских кредитов: в первом квартале темп составлял 3,7 процента, а во втором квартале — уже 5,2 процента, то есть рост — почти в два раза.

«При этом особо высокими темпами росли так называемые необеспеченные потребительские кредиты: на 1 января 2021 года темп составлял 8,8 процента, на 1 сентября года — уже 18,5 процента, то есть почти в три раза темп роста выдачи необеспеченных кредитов вырос. В годовом исчислении исходя из тех темпов, которые мы сегодня имеем, ожидается, что темп роста составит 22 процента», — указал глава комитета.

При этом есть риски, связанные с ростом закредитованности граждан.

«Закредитованность наших граждан очень высока: доля тех, у кого 80 и более процентов дохода уходит на погашение кредитов (займов), составляет уже больше 30 процентов, и за год их доля выросла примерно на 7 процентов», — сообщил Аксаков.

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