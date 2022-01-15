Рим, , 20:50 — REGNUM Данные Высшего института здоровья Италии свидетельствуют о том, что вакцина от коронавируса на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания коронавирусом при введение третьей бустерной дозы.

Вакцина Admobninsk.ru

«Эффективность в предупреждении тяжелого течения заболевания у лиц, привитых бустерной дозой, составляет 98%», — говорится в докладе.

На данный момент, по данным Extraordinary commissioner for the Covid-19 emergency, в Италии от COVID-19 вакцинировано около 81% от общего населения. При этом полностью вакцинировано более 75% (45 миллионов человек).

Ранее глава учреждения Сильвио Брузаферро заявил, что в ближайшие дни омикрон-штамм коронавируса станет в республике доминирующим.