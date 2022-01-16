Москва, , 02:30 — REGNUM Гарантирование реального прожиточного минимума всем гражданам России поможет людям и избавит межбюджетные отношения от хаоса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Нужна реализация права на жизнь — гарантирование реального прожиточного минимума всем гражданам. Основная часть выделенных на это денег вернётся в бюджет налогами сразу», — отметил Делягин.

Он также видит плюсы и для регионов.

«Гарантирование реального прожиточного минимума, кстати, избавит межбюджетные отношения от хаоса, ведь более 20 лет регионы получают помощь по принципу средней температуры по больнице, то есть подтягивания к среднероссийскому уровню, оторванному от объективных критериев», — подчеркнул парламентарий.

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