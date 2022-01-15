Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Методы, которые ранее якобы использовала Россия, напоминает недавняя кибератака на сайты министерств Украины. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Это старые добрые российские методы», — сообщила Нуланд.

При этом она отметила, что не готова говорить о том, кто может быть причастен к этой кибератаке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на Украине объявили о крупной кибератаке на ряд официальных сайтов страны. Прозвучали и обвинения в адрес России.