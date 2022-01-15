Москва, 15 января, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Первый проректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков высказался против концертов солиста немецкой металл-группы Rammstein Тилля Линдеманна в России из-за пропаганды абортов и ненависти к детям.

Sven Mandel Тилль Линдеманн

«Нравственное здоровье напрямую связано с национальной безопасностью РФ. С точки зрения сохранения нравственного здоровья мы вправе говорить о необходимости ограничения воздействия на молодое поколение деструктивных культурных, или лучше сказать, псевдокультурных, явлений. И я считаю вполне возможным, при внимательном рассмотрении, вводить ограничения, опираясь на опыт и здравый смысл», — цитирует Щипкова издание «Секрет Фирмы».

Ранее сообщалось, что предстоящие концерты Тилля Линдеманна в Москве и Новосибирске были перенесены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городах.