Лос-Анджелес, США, 15 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Издание Deadline опубликовало сценарий фантастического фильма «Дюна» франко-канадского режиссера Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»). Текст Вильнева, Эрика Рота и Джона Спэйтса состоит из 111 страниц.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Мировая премьера «Дюны» состоялась 3 сентября 2021 года и при бюджете в 165 миллионов долларов смогла собрать чуть менее 400 миллионов долларов. Кинопрокат в России принес в кассу фильма около 21 миллиона долларов.

Главные роли в фильме «Дюна» исполнили Тимоти Шаламе («Интерстеллар»), Ребекка Фергюсон («Величайший шоумен»), Оскар Айзек («Драйв»), Джон Бролин («Дело храбрых», «Старикам тут не место»), Джейсон Момоа («Лига справедливости Зака Снайдера», «Аквамен») и Зендея («Человек-паук: Нет пути домой», «Эйфория»).

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. планирует снять вторую часть кинокартины.