Тюмень, 15 января, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Тюменской области три человека погибли после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла 15 января. Столкнулись автомобили Mazda и Lada Vesta. Погибли пассажиры последнего — мужчина и две женщины. Ещё несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, водитель иномарки пошёл на обгон и это повлекло трагедию. Обстоятельства ДТП устанавливаются.