Берлин, , 20:20 — REGNUM 15 января в нескольких городах Германии прошли акции протеста, участники которых выступали против обязательной вакцинации от COVID-19 и коронавирусных ограничений. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой данные полиции.

Протест Nathan Keirn

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Так, во Фрайбурге в акциях участвовали около 6 тыс. человек, в Гамбурге — около 3 тыс. активистов, в Оснабрюке — около 1,5 тыс. человек, в Дюссельдорфе — около 2,5 тыс. человек, в Мюнхене — 1 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января Институт Роберта Коха (RKI) сообщил, что за последние сутки в Германии выявили 92 223 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии.