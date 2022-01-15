Краснодар, , 20:02 — REGNUM Несколько тонн грунта (вместе с деревьями) обрушились на федеральную трассу А-147 в Сочи (Краснодарский край) в процессе схода селевого потока. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе мэрии города.

На 138 км федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Движение на данном участке ограничено.

Последствия селя в данный момент ликвидируют.

Ранее МЧС РФ по Кубани объявляло, что на территории Сочи действует штормовое предупреждение до 16 января.