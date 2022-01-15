Минск, 15 января 2022, 20:00 — REGNUM В Казахстане во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Зась добавил, что в ходе беспорядков использовалось большое количество оружия, которое было в том числе заготовленное заранее.
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Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, в Казахстане в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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