Брюссель, , 19:54 — REGNUM Евросоюз (ЕС) начал учения по кибербезопасности с имитированной атаки на вымышленную энергетическую компанию, передает Bloomberg. Они продлятся 6 недель и завершатся во время встречи глав МИД стран ЕС в конце февраля 2022 г.

Киберпреступник

Целью учений является стресс-тестирование устойчивости систем ЕС, укрепление готовности и сотрудничества между государствами-членами, а также повышение эффективности совместного реагирования.

Учения стартовали в тот же день, когда Украина стала жертвой реальной кибератаки, в результате которой было отключено 70 правительственных веб-сайтов.

Атака на сайты украинских ведомств произошла 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на польском, русском, украинском языках, в которой сообщалось, что личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть».