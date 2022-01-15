Нур-Султан, , 19:48 — REGNUM В Казахстане нападений на миротворцев ОДКБ не было, а возможности серьезных столкновений пресекались, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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По его словам, ситуация в республике выправляется, перелом уже наступил «и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни».

Он также подчеркнул, что действия миротворческих сил ОДКБ «соответствовали правовому полю, и обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к ней было обоснованным, соответствовало ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, в Казахстане в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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