Манчестер, Великобритания, , 19:42 — REGNUM Сегодня, 15 января, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Игроки «Манчестер Юнайтед» Manutd.com

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард «красных дьяволов» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в заявку на матч из-за небольшого повреждения. Также матч пропустят Фил Джонс и Джейдон Санчо.

Бригада арбитров: Давид Кут | Гари Бесвик | Николас Хортон.

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Люка Динь, Дуглас Луис, Морган Сансон, Эмилиано Буэндиа, Джейкоб Рэмзи, Дэнни Ингз, Олли Уоткинс.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллеш, Фред, Неманья Матич, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Мейсон Гринвуд, Эдинсон Кавани.