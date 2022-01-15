Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM 15 января генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев объявил о назначении 40-летнего экс-нападающего сборной России по футболу Андрея Аршавина его заместителем.

Андрей Аршавин (сс) Вячеслав Евдокимов

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким — учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе», — цитирует Медведева издание ТАСС.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит», одержав одиннадцать побед и набрав 38 очков после восемнадцати туров, занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.