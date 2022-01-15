Боровск, Калужская область, 15 января, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения тела 85-летнего мужчины после пожара в Боровском районе. Об этом 15 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru В садоводческим товариществе горит жилой дом,

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неправильного использования печного отопления. Дом использовался для постоянного проживания и находился на территории садоводческого товарищества «Родничок».

В настоящее время в садоводческом товариществе проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.