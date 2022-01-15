Москва, 15 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Тверской суд города Москвы арестовал всех восьмерых подозреваемых по делу группы хакеров REvil. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе учреждения.

Christopher Schirner Хакер

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Пузыревского (ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ) сроком на 2 месяца.

Всего 15 января арестованы восемь человек, задержанных ФСБ после обращения из США. 14 января Тверской суд арестовал двоих членов REvil, которые подозреваются в распространении вирусов вымогателей.

У киберпреступников изъяты 426 млн рублей, €500 тыс., $600 тыс., 20 автомобилей премиум-класса.