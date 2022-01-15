Москва, , 19:33 — REGNUM Неопределенный промежуток между 2 и 3 января 1891 года, ставший временем прихода в этот мир Осипа Мандельштама, периодически становится моментом активизации тех, кто считает, что они обязаны раз в пять лет прокадить поэту «Вечную Славу!!!».

Лев Бруни. Портрет Осипа Мандельштама. 1915-1916

Этот год, однако, обошелся без громадных конференций, банкетов, презентаций и т.д., и даже, что странно, выставок, альбомов, очередного перепечатывания трехтомника А.Г. Меца с его прославленной «Летописью» жизни и творчества Мандельштама, которую доводят и доводят он и его соратники, несмотря на то, что О.А. Лекманов считает ее великолепной, и т.д.

Хотя в первую половину года что-то еще и делалось под знаком юбилея, пусть и относительно круглого, если не сказать эллипсоидного, т. е. с двумя ясно обозначенными центрами — НИУ ВШЭ и РГГУ. А в самом конце года в очередной раз был запущен музыкальный рок-поп-рэп марафон, впрочем, как и 5 лет тому назад, и год тому назад, и надеемся, навечно, Р. Либерова.

Как и всегда активно, работает IT-мандельштамоведение ‑ и исполать ему. Однако в самом конце юбилейного года его адепты О.А. Лекманов и Р. Лейбов допустили некоторую, на наш взгляд, бестактность. 17 ноября ушел из жизни последний душеприказчик Н.Я. Мандельштам Юрий Львович Фрейдин. Его памяти был посвящен соответствующий по тональности семинар из IT-серии «Сильные тексты». Однако, кроме краткого теплого слова Р.Д. Тименчика о самых ранних годах мандельштамоведения Ю.Л. Фрейдина, остальной семинар оказался обсуждением стихотворения «Жил Александр Герцевич еврейский музыкант…» и старой 1990-х гг. работы Бориса Каца об этом сочинении.

При всем том, что эти стихи вполне «сильный» текст, и его название, и посыл менее всего соответствовали тому, что нес своим слушателям, читателям и последователям Юрий Львович в узком вопросе дефиниции «Александра Герцевича». Нам это, как автору давней книги «Осип Мандельштам: мускус иудейства» (2002), известно лучше, чем кому-либо. Не говорим уже о том, что лидеры IT-мандельштамоведения, Г. Морев и О. Лекманов, в полном противоречии с письменно выраженным мнением Юрия Львовича в его статье памяти Михаила Гаспарова, провозгласили, будто есть мандельштамоведение до-гаспаровское и после оного. И это имело место в еще нескольких «семинарах».

Всё это никакого отношения не имело к тем, кто давно и систематически работает в интересующей нас области, не соотносясь с пятерками и нулями в годовщинах поэта.

В РГГУ в конце ноября прошла очередная двухдневная Международная конференция «Осип Мандельштам и его время», уже восьмая и ежегодная, организованная Учебно-научной лабораторией мандельштамоведения Института филологии и истории РГГУ, в чем прямая заслуга проф. Ю.Б. Орлицкого.

При участии Лаборатории подготовлены два выпуска журнала «OSTKRAFT: Литературная коллекция» №4−5 и новый, №6, где, помимо других мест, регулярно публикуются участники этого международного мероприятия.

Между тем, 2021 год подарил нам не только приятное и интересное, как, например, громадный двухтомник Дмитрия Сегала «Поэт и история» (М., Водолей), включающий в себя переиздание знаменитой, но недоступной вне узкого круга книги 1998 года под этим названием и почти 800-страничный герменевтический анализ стихов позднего Мандельштама. Двухтомник, самой своей структурой опровергающий концепции соответствующих «этапов» мандельштамоведения. Не можем не вспомнить, что по просьбе Ю.Л. Фрейдина мы с ним обменялись этим двухтомником на стэнфордскую двухтомную переписку семьи Пастернаков.

Но получили мы в юбилейном году и странно отпрепарированный 3-й том трудов М.Л. Гаспарова (сост. О. Лекманов и К. Поливанов) в «Новом литературном обозрении», где научный путь покойного академика аккуратно подогнан под то, что составители и числят за до‑ и после-гаспаровским мандельштамо‑ и все остальное — ведением.

Но от Гаспарова с Мандельштамом не убудет и не прибудет, а вот осадок от деятельности составителей останется столь же надолго, как и от лекмановско-нерлеровской «Мандельштамовской энциклопедии». Здесь даже еще до послевкусия дело не дошло, этот научно-бумажный пирог как пригорел в самом начале, так и чадит, и чадит уже пять лет…

Прямо противоположное ощущению от выхода двухтомника Д.М. Сегала событие — публикация книги о Мандельштаме и авиации бывшего иерусалимского студента-аспиранта Ю. Левинга. Это труд, изданный попечением «Бослена» в 2021 году, представляет собой не только откровенный плагиат с наших работ начала 1990-х гг., о чем мы и сообщили автору доступным нам способом, но и полон этот том анекдотических иллюстраций известного дизайнера Россомакина, не отличающего Москву и Горки Ленинские, тело, прах и труп и т.д. Этой попытке самоубийственной «мертвой петли» мы в этом году тоже уделили место в OSTKRAFT’е (Леонид Кацис. Заметки читателя историко-философской и авиационно-филологической литературы. XXI. «Кто же будет продолжать за них…» или «провиденциальное» ретрофальсификаторство. (IT-мандельштамоведение серия 3). К выходу в свет книги: Левинг Ю. Поэзия в мертвой петле (Мандельштам и авиация). М.: Бослен, 2021. (Издано при поддержке АНО «Институт перевода»). — 224 с.) С. 364−395). Это не помешало «Ex Libris"'у «Независимой газеты» назвать эту книгу в числе лучших в 2021 году, а автору торжественно сообщить об этом в ФБ. Не будем удивляться, ведь кто-то выдвигал и «Мандельштамовскую энциклопедию» на «КНИГУ ГОДА».

Ну и на закуску не можем обойти вниманием очередной двухстатейный опус блогера Г. Морева с «Кольты», который доже поленился объединить его для «Нового издательства» в целостный текст, заменить давние ссылки десятилетней давности на актуальные и т.д. Таким способом, количество «монографий» можно наращивать бесконечно, создавая уже новый «пост-гаспаровско-моревский» период засорения библиографии. Впрочем, ФБ хвалит, и, как было сказано по другому поводу, автору «этого достаточно».

Таков был год, начавшийся с интервью Юрия Львовича Фрейдина сайту «Лабиринт», а закончившийся, к сожалению, уже мемориальной публикацией этого текста Афанасием Мамедовым в OSTKRAFT’e.

Заметим, что, в отличие от массы куда более мелких фигур, «Информационные письма» т.н. Мандельштамовского общества ухода от нас знаковой фигуры до и после-гаспаровского этапа современного мандельштамоведения не заметили… Заметили лишь «этапы», наверное.

Вот и ответ на слова Ю.Л. Фрейдина в его интервью «Кто же будет продолжать за них…» как раз из того стихотворения, которое так «тонко» раз-обобрал Ю. Левинг.

Итак, с началом новой пятилетки, товарищи! За ваши и наши цели и задачи!