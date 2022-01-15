Штутгарт, Германия, 15 января 2022, 19:30 — REGNUM 15 января в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» «Ред Булл Лейпциг» в четвертом матче при Доменико Тедеско одержал уверенную победу над «Штутгартом». Матч девятнадцатого тура Бундеслиги завершился со счетом 2:0 в пользу «быков».
Забитыми мячами в составе гостей отметились Андре Силва (11' пенальти) и Кристофер Нкунку (70' Бенджамин Хенрихс). Желтые карточки получили Танги Кулибали (8'), Алексис Тибиди (53'), Пеллегрино Матараццо (53'), Юссуф Поульсен (55') и Саша Калайджич (90+2').
Бригада арбитров: Даниэль Шлагер | Саша Тилерт | Роберт Вессел.
Статистика матча («Штутгарт"/ «Ред Булл Лейпциг»)
Удары 16/7
Удары в створ 10/3
Владение 50%/50%
Угловые 5/1
Нарушения 11/13
Составы команд:
«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос (Ахамада, 82'), Ито, Эндо, Кулибали (Массимо, 76'), Фюрлих (Эглофф, 81'), Мангала, Нартей, Тибиди (Климович, 75'), Калайджич.
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Гвардиол, Орбан, Анхелиньо, Адамс, Клостерманн, Нкунку (Новоа, 77'), Кампль (Ольмо, 88'), Поульсен (Хенрихс, 65'), Силва.
«Ред Булл Лейпциг», одержав восьмую победу и набрав 28 очков, опередил «Айнтрахт», «Майнц» и «Кельн» и поднялся на седьмую строчку. «Штутгарт» с восемнадцатью очками остался на пятнадцатой позиции.