Штутгарт, Германия, 15 января, 2022, 19:30 — ИА Регнум. 15 января в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» «Ред Булл Лейпциг» в четвертом матче при Доменико Тедеско одержал уверенную победу над «Штутгартом». Матч девятнадцатого тура Бундеслиги завершился со счетом 2:0 в пользу «быков».

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами в составе гостей отметились Андре Силва (11' пенальти) и Кристофер Нкунку (70' Бенджамин Хенрихс). Желтые карточки получили Танги Кулибали (8'), Алексис Тибиди (53'), Пеллегрино Матараццо (53'), Юссуф Поульсен (55') и Саша Калайджич (90+2').

Бригада арбитров: Даниэль Шлагер | Саша Тилерт | Роберт Вессел.

Статистика матча («Штутгарт» / «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 16/7

Удары в створ 10/3

Владение 50%/50%

Угловые 5/1

Нарушения 11/13

Составы команд:

«Штутгарт»: Мюллер, Антон, Мавропанос (Ахамада, 82'), Ито, Эндо, Кулибали (Массимо, 76'), Фюрлих (Эглофф, 81'), Мангала, Нартей, Тибиди (Климович, 75'), Калайджич.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан, Гвардиол, Орбан, Анхелиньо, Адамс, Клостерманн, Нкунку (Новоа, 77'), Кампль (Ольмо, 88'), Поульсен (Хенрихс, 65'), Силва.

«Ред Булл Лейпциг», одержав восьмую победу и набрав 28 очков, опередил «Айнтрахт», «Майнц» и «Кельн» и поднялся на седьмую строчку. «Штутгарт» с восемнадцатью очками остался на пятнадцатой позиции.