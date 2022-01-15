Приштина, , 19:44 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти ответил на обвинение сербского депутата парламента Косово Игора Симича (представителя политической организации косовских сербов «Сербский список») в антисербской политике на внеочередном заседании парламента Косово 15 января.

Альбин Курти Facebook.com/vetevendosje

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик, год проведший в югославской тюрьме в 1999—2000 годах, заявил, что правительство, которым он управляет, не является антисербским.

Альбин Курти «Наше правительство не является антисербским, у нас есть министр-серб, даже глава «Сербского списка», также есть заместители министров и сербский советник… Это Сербия ведет антикосовскую политику и мешает нашим попыткам добиться экономического прогресса и продвижения европейской и евро-атлантической повестки».

Напомним, парламент Косово 15 января принял резолюцию против проведения голосования на референдуме о внесении поправок в Конституцию Косово в избирательных участках на территории Косово. Референдум состоится 16 января. Сербы из Косово могут принять участие в референдуме по почте или в офисе связи, который расположен в Приштине.

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