Курти: правительство Косово не является антисербским
Приштина, Сербия, 15 января, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти ответил на обвинение сербского депутата парламента Косово Игора Симича (представителя политической организации косовских сербов «Сербский список») в антисербской политике на внеочередном заседании парламента Косово 15 января.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик, год проведший в югославской тюрьме в 1999—2000 годах, заявил, что правительство, которым он управляет, не является антисербским.
Напомним, парламент Косово 15 января принял резолюцию против проведения голосования на референдуме о внесении поправок в Конституцию Косово в избирательных участках на территории Косово. Референдум состоится 16 января. Сербы из Косово могут принять участие в референдуме по почте или в офисе связи, который расположен в Приштине.