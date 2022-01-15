Южно-Сахалинск, , 19:24 — REGNUM Угроза цунами объявлена на Курильских островах после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай вблизи островов Тонга. Об этом сообщает центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС».

До 21:00 15 января объявлено предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 м, отмечается в сообщении.

Главное метеорологическое управление Японии ранее также объявило об опасности цунами на островах в Тихом океане — Амами и Токара, прогнозируемая максимальная высота — 3 м.