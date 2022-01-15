Кёльн, Германия, , 19:24 — REGNUM 15 января в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» мюнхенская «Бавария» в матче девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 разгромила «Кельн» со счетом 4:0.

Роберт Левандовски Fcbayern.com

Первый мяч на девятой минуте встречи забил 33-летний форвард сборной Польши Роберт Левандовски после передачи Томаса Мюллера — 0:1. Через шестнадцать минут Корентен Толиссо удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе второй половины Левандовски довел счет до разгромного, замкнув передачу Лероя Сане — 0:3. На 74-й минуте Левандовски оформил хэт-трик и установил окончательный счет — 0:4.

Составы команд:

«Кельн»: Швабе, Шмиц (Эхизибуэ, 80'), Хюберс, Хектор, Килиан, Озкан, Кайнц, Дуда (Любичич, 58'), Шауб (Тильман, 57'), Ут (Шиндлер, 73'), Модест (Андерссон, 73').

«Бавария»: Нойер, Зюле, Киммих, Павар, Забитцер (Ричардс, 75'), Рока (Ваннер, 83'), Толиссо (Куасси, 75'), Мусиала (Сане, 61'), Мюллер (Тильман, 83'), Гнабри, Левандовски.

«Бавария», одержав пятнадцатую победу в чемпионате и набрав 46 очков, вновь увеличила отрыв от второй строчки до шести очков. «Кельн» с 28-ю очками опустился на восьмое место.