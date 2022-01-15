Рупольдинг, Германия, 15 января, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Мужская сборная России по биатлону заняла первую строчку в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка Мира, проходящем в немецком городе Рупольдинге.

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В составе российской команды выступили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Российские спортсмены прошли дистанцию в 4×7,5 км за 71 минуту и 6,1 секунды. При этом было использовано четыре дополнительных патрона.

Вторую и третью строчки соответственно заняли биатлонисты из Германии (+7,0; 2 дополнительных патрона) и Белоруссии (+23,0; 6 дополнительных патронов).

Следующий этап Кубка Мира по биатлону пройдет с 20 по 23 января в итальянском городке Антерсельва.