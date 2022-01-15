Приштина, 15 января 2022, 19:19 — REGNUM Глава парламентской фракции «Сербского списка» — политической организации косовских сербов — Игор Симич 15 января в ходе внеочередного заседания парламента Косово заявил, что косовские власти запрещают косовским сербам принимать участие в сербском конституционном референдуме и назвал такую политику антисербской.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Симич и другие депутаты «Сербского списка» покинули заседание сразу после выступления.
Напомним, косовские сербы могут принять участие в референдуме 16 января по почте и через офис связи в Приштине.
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