Приштина, , 19:19 — REGNUM Глава парламентской фракции «Сербского списка» — политической организации косовских сербов — Игор Симич 15 января в ходе внеочередного заседания парламента Косово заявил, что косовские власти запрещают косовским сербам принимать участие в сербском конституционном референдуме и назвал такую политику антисербской.

Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича Srpskalista.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Симич и другие депутаты «Сербского списка» покинули заседание сразу после выступления.

Игор Симич «Тема, которая сегодня вынесена на повестку дня, будет иметь некоторый эпилог, помимо принятого решения. Парадоксально, но парламент, который должен символизировать демократию, сегодня принял акт, который нарушает права народа Сербии. Вы запрещаете сербам голосовать и это лишь один из ряда антисербских шагов, которые, как я еще раз напоминаю, были предприняты несколько месяцев назад на севере, где теперь возбуждено множество судебных процессов в отношении наших людей».

Напомним, косовские сербы могут принять участие в референдуме 16 января по почте и через офис связи в Приштине.

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