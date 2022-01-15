Таллин, , 19:07 — REGNUM Россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, который в этом году проходит в Таллине (Эстония). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Фигурное катание Андрей Пронин © ИА REGNUM

После ритм-танца и произвольного танца Синицина и Кацалапов набрали суммарно 217,96 балла, что почти на пять баллов больше, чем у ближайших преследователей. Вторую строчку также заняли россияне Иван Букин и Александра Степанова (213,20 балла). На третьем месте расположились представители Италии Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр (207,97 балла).

Ранее сообщалось, что Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), считавшиеся одними из фаворитов, отказались от участия на чемпионате Европы в Таллине.