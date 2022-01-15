Обнинск, Калужская область, 15 января, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Обнинске по результатам прокурорской проверки публикаций, размещенных в средствах массовой информации, о смерти 18-летнего юноши вследствие неоказания ему квалифицированной медицинской помощи работниками клинической больницы №8, возбуждено уголовное дело. Об этом 15 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Фото КБ № 8 ФМБА России В больнице Обнинска

В настоящее время проводится расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летний житель Обнинска делал во дворе дома сальто и ударился грудью о металлическую конструкцию. В городской клинической больнице № 8 ФМБА молодому человеку сделали УЗИ, но не обнаружили опасной травмы, и врачи не стали госпитализировать пациента. На следующий день пострадавшему пришлось вызвать скорую медпомощь, так как состояние молодого человека ухудшилось, однако он умер до приезда медиков. Причиной смерти стала травма органов и внутреннее кровотечение.