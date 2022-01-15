Белград, , 19:17 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет оказывать Сербии содействие в проведении референдума на севере Косово, поскольку не было получено согласие всех сторон. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ 15 января.

Косово PANONIAN

14 января послы стран т.н. «Большой пятерки» — США, Германии, Великобритании, Франции и Италии — провели встречу с первыми лицами Косово и потребовали позволить ОБСЕ организовать работу избирательных участков на севере Косово, чтобы косовские сербы получили возможность принять участие в референдуме о внесении поправок в Конституцию Сербии.

Косовские власти ответили отказом. 16 января парламент Косово принял резолюцию против проведения референдума на территории Косово.

Тем не менее, косовские сербы могут принять участие в референдуме по почте или в офисе связи в Приштине.

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