Белград, 15 января, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет оказывать Сербии содействие в проведении референдума на севере Косово, поскольку не было получено согласие всех сторон. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ 15 января.

PANONIAN Косово

14 января послы стран т.н. Большой пятерки — США, Германии, Великобритании, Франции и Италии — провели встречу с первыми лицами Косово и потребовали позволить ОБСЕ организовать работу избирательных участков на севере Косово, чтобы косовские сербы получили возможность принять участие в референдуме о внесении поправок в Конституцию Сербии.

Косовские власти ответили отказом. 16 января парламент Косово принял резолюцию против проведения референдума на территории Косово.

Тем не менее косовские сербы могут принять участие в референдуме по почте или в офисе связи в Приштине.