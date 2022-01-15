Москва, 15 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал седьмого участника хакерской группировки REvil, которая получила известность после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. Об этом 15 января сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Joe Gratz Суд

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Артема Заеца меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января представитель американской администрации заявила, что к взлому трубопроводной компании США Colonial Pipeline причастен один из задержанных в России ФСБ участников хакерской группы REvil.

Читайте также: Один из задержанных в России хакеров причастен к взлому Colonial Pipeline